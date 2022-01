sta ottenendo dei buoni risoltati al box office: la pellicola è quasi arrivata a 85 milioni worldwide (fonte: box office mojo ), non male come risultato tenendo conto della pandemia da un lato e del fatto che il film è costato solo 24 milioni di dollari.

Qualche giorno fa, in un’intervista con l’Hollywood Reporter (via Screen Rant), Melissa Barrera, uno dei nuovi volti della saga, ha raccontato un aneddoto di lavorazione relativo a quando, mentre stava girando una scena con Ghostface, ha rischiato di venir accoltellata davvero. Ecco come è andata:

Stavamo girando parte di quella sequenza dove io sto da una parte del tavolo rotondo e Ghostface stava dall’altra, cercando di accoltellarmi attraverso il tavolo mentre cercava di raggiungermi. Beh, durante una di quelle coltellate, il coltello gli è sfuggito di mano e ha colpito la finestra alle mie spalle. Ed era un vero coltello! Si sono spaventati tutti, ma, fortunatamente, è partito di lato, lontano da me. Ma, da quel giorno in avanti, hanno cominciato a incollare il coltello al guanto per evitare che accadesse di nuovo. Keith Ward, il nostro stuntman, si sentiva così mortificato. Mi sentivo male per lui. Ho subito detto che stavo bene e non era successo niente ma tutti mi dicevano “Sì, ma immagina anche che sarebbe potuta andare molto, molto male. Potevi finire accoltellata da un pugnale volante!”. È stata quella la mia prima esperienza con Ghostface.

