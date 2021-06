Doug Liman “contro” Jeff Bezos.

La settimana scorsa abbiamo appreso che Jeff Bezos, dopo aver lasciato il ruolo di CEO di Amazon, andrà nello Spazio.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo:

Il miliardario fondatore della multinazionale – che, tra le altre divisioni, è anche proprietaria di Prime Video e recentemente ha acquistato la MGM per 8.5 miliardi di dollari – qualche ora fa ha confermato che il 20 luglio sarà a bordo del New Shepard , il veicolo spaziale riutilizzabile dotato da un razzo ausiliario e da una capsula per l’equipaggio.

La questione è stata recentemente commentata da un’altra persona che, in un modo o nell’altro, ha a che fare con lo spazio, ovvero il regista Doug Liman. Il filmmaker, lo ricordiamo, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) girare un film nello spazio insieme a Tom Cruise. Durante un Q&A al Tribeca, Doug Liman ha così commentato (via Deadline) la faccenda Jeff Bezos nello spazio:

È una cosa buona, intendo l’ispirare i bambini a studiare scienza. Sono cresciuto sognando di andare nello spazio. Per il resto tendo a essere un po’ snob sulla questione Blue Origins perché non sta andando molto in alto. Non è proprio spazio. Per me dalla Luna in poi è spazio.