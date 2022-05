si prepara a fare il suo debutto dietro la macchina da presa: la star di Paradise Beach – Dentro l’incubo dirigerà infatti, adattamento del fumetto omonimo di Bryan Lee O’Malley che sarà curato, nella sceneggiatura, da una persona che già si è occupata di un adattamento dei suoi fumetti:, regista di Scott Pilgrim vs. the World

A produrre la pellicola (che verrà distribuita da Searchlight Pictures) ci sarà Marc Platt, nominato all’Oscar per film come La La Land, Il ponte delle spie e Il processo ai Chicago 7 e già tra i produttori di Scott Pilgrim.

La protagonista si chiama Katie Clay, è capo chef del ristorante Seconds e ha il potere di correggere i suoi errori del passato scrivendoli su un quaderno, mangiando un fungo e addormentandosi. Cerca di utilizzare questa sua abilità per realizzare i suoi sogni più assurdi, ma trasformando la sua vita in qualcosa di perfetto si rende conto di allontanarsi dalla vita che voleva.

Dieci anni fa, quando ancora stava terminando Seconds, O’Malley lo descriveva così:

L’idea per Seconds mi è venuta subito dopo aver completato il primo volume di Scott Pilgrim. Ho lavorato in un ristorante di Toronto per un po’ per pagare le bollette mentre scrivevo il secondo volume di Scott Pilgrim e pianificavo il resto della serie, quando ho avuto alcune idee per quest’altra storia, una storia su un ristorante. Seconds parla di un ristorante, e il ristorante si chiama Seconds, dove si svolge il 90 per cento della storia. Non voglio dire di più, ma sarà molto divertente e folle, a dispetto dell’ambientazione mondana…

Sarà ambientato in un ristorante credibile, ho fatto molte ricerche a riguardo. La vicenda si svolge in una città che può essere considerata una versione fiabesca del mondo reale, e da lì si sviluppa una storia molto strana, molto mentale. Credo sia una via di mezzo tra l’approccio realistico di Alla Deriva e quello fantastico di Scott Pilgrim. La protagonista, Katie, è un’adorabile ragazza iperattiva, che compare praticamente in ogni singola vignetta e il cui carattere guida la storia.