Nonostante avesse vinto il Premio del pubblico e della Giuria al Sundance 2021, I segni del cuore – CODA è passato decisamente sottotraccia nel nostro Paese, dove è stato distribuito direttamente in digitale a inizio febbraio. Nel frattempo, il film ha però ottenuto 3 nomination agli Oscar, diventando negli ultimi giorni a sorpresa uno dei frontrunner per la statuetta più ambita . Coda, remake del francese La famiglia Bèlier , ha come protagonista la diciasettenne Ruby, l’unica persona udente nella sua famiglia di pescatori sulla costa del Massachusetts.

In una recente intervista con l’Hollywood Reporter, il suo produttore, Patrick Wachsberger, ha raccontato di aver iniziato a pensare al film quando lavorava alla Lionsgate, per la quale aveva supervisionato franchise di successo come Twilight e Hunger Games. Il progetto ha però visto la luce solo quando Wachsberger ha lasciato la Lionsgate e ha fondato la Picture Perfect Federation:

Ho visto il film francese appena uscito, e mi è piaciuto davvero molto. Conoscevo il produttore francese, Philippe Rousselet, dalla mia precedente esperienza alla Summit. Volevo iniziare a sviluppare un remake americano, e dalla Francia sono stati piuttosto duri, dicendomi: “Capiamo quello che vuoi fare, ma, prima di tutto, stiamo cercando una società [per distribuire] il film francese“. Per ottenere i diritti del remake, ho dovuto acquisire La famiglia Bélier per il mercato [americano] e, francamente, nessuno dei miei colleghi voleva distribuirlo. Ho iniziato comunque a cercare degli sceneggiatori per sviluppare il remake. Una delle finaliste era Sian Heder, che si è presentata con un fantastico pitch e approccio al materiale di partenza. Non c’è stata gara: era ovvio che lei era la scelta giusta. Ho iniziato a sviluppare la sceneggiatura quando ero alla Lionsgate, sapendo che, quando me ne sarei andato, questo film probabilmente non sarebbe mai stato realizzato. Volevo davvero portarlo con me e farne il primo della mia nuova vita. Avevo una sceneggiatura fantastica scritta da Sian, ma i diritti per La famiglia Bélier sono tornati a Philippe. Io e lui abbiamo deciso così di fare il film insieme; il resto è storia.

Punto di forza di Coda è l’utilizzo di attori non udenti per interpretare i protagonisti, scelta che lo distacca considerevolmente dall’originale:

Nel film francese, attori udenti interpretavano persone sorde, cosa che per noi era fuori discussione per la versione americana. [L’originale] era divertente, emozionante e le canzoni erano fantastiche, ma non sembrava reale […]. Nel momento in cui abbiamo delineato il progetto, abbiamo deciso che volevamo realizzarlo con attori sordi. Questa era la chiave. Non c’era altro modo di farlo al giorno d’oggi. Se fossimo stati 10 anni fa, avremmo avuto forse un approccio diverso. Ma quando abbiamo deciso di fare il film, non abbiamo mai preso in considerazione il non avere attori non udenti [nei ruoli principali].

Ricordiamo che i vincitori degli Oscar verranno annunciati durante la cerimonia del 27 marzo che noi seguiremo in diretta qui sul sito e sul nostro canale Twitch. A condurre la cerimonia Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. In preparazione alla serata, vi invitiamo come sempre a compilare i vostri pronostici:

Trovate il calendario degli Oscar, tutte le informazioni, gli speciali e le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.

FONTE: THR