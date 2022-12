I segreti di Brokeback Mountain, Ang Lee ricorda una scena con Heath Ledger: “Aveva un dono divino”

Per Empire, Ang Lee è tornato a parlare di I segreti di Brokeback Mountain, ricordando una scena in particolare con Heath Ledger.

Ecco il ricordo del regista:

Ennis è solo, mentre mangia un pezzo di torta di mele. Linda [Cardellini] ha il cuore in gola, è coperta di lacrime, e affronta Ennis: “Perché l’hai fatto?”. Lui non risponde. Per tutta la durata della scena, Heath non fa nulla: mangia solo la torta. Mentre guardavamo i giornalieri, la troupe era in lacrime, diceva: “Lascialo stare!”. Io capii e apprezzai il silenzio di Heath, quel momento così sottile, e la sua capacità di gestire quella scena. Fummo molto fortunati a poter realizzare dei film con un attore di quel calibro. Aveva un dono divino. Nel suo cuore, Heath conosceva profondamente Ennis.