Selena Gomez produrrà il reboot di Una donna in carriera

Selena Gomez, attualmente nei nostri schermi con la seconda stagione di Only murders in the building, la serie TV Hulu in streaming su Disney Plus, produrrà il reboot di Una donna in carriera.

Una donna in carriera (Working Girl) è il film di Mike Nichols uscito nel 1988, vincitore di sei Golden Globe e di un Oscar per la migliore canzone. Grazie alla pellicola, Melanie Griffith ottenne una nomination come miglior attrice protagonista e Sigourney Weaver e Joan Cusack quella come migliori attrici non protagoniste.

Non è ancora chiaro se Selena Gomez, che si trova nelle fasi finali delle trattative con 20Th Century Studios, si limiterà solo a produrre il film o se deciderà di vestire anche i panni che furono di Melanie Griffith. Al momento sappiamo che Ilana Pena, ideatrice della serie Disney Plus di Elena, diventerò presidente (Diary of a Future President) si occuperà della sceneggiatura del film che, comunque, sarà concepito per lo streaming su HULU/Disney Plus.

A seguire potete leggere la trama del film di Mike Nichols (via Wikipedia):

Tess McGill è una giovane segretaria che vive alla periferia di New York e lavora a Manhattan. Desiderosa di sfondare nell’alta finanza e restia ad accontentarsi della vita ordinaria che conducono molte sue colleghe, Tess rifiuta sistematicamente di scendere a compromessi e, nel giro di sei mesi, arriva a cambiare postazione e dirigente di lavoro quattro volte. La direttrice dell’ufficio del personale della società per cui lavora le offre un’ultima possibilità: lavorare come segretaria per il “boss” Katherine Parker nel settore fusioni e acquisizioni. Tess accetta e subito inizia a seguire i consigli del nuovo capo, che la invita ad eleggerla suo modello per avere, un domani, successo. Parker si dimostrerà subito capricciosa e dispotica, divertita dal fatto di essere coetanea della sua segretaria e di essere in una posizione di vantaggio. Tess confida a Parker una propria idea di progetto finanziario che potrebbe interessare le Trask Industries; Parker la dissuade invitandola a portarle altre idee, ma in realtà si appropria dell’idea della segretaria e cerca di tenerla all’oscuro. Quando Parker si frattura una gamba su una pista da sci e resta costretta a letto per due settimane, Tess scopre del furto dell’idea e decide di riappropriarsi del proprio progetto. Si spaccerà per un boss della finanza del calibro di Parker e, coinvolgendo un agente di un altro studio, di cui s’innamorerà e che si scoprirà poi essere il fidanzato di Katherine Parker, arriverà al suo scopo.

