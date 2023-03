Shazam! 2, il regista sull’accoglienza da parte della critica: “Penso sia un buon film”

Qualche ora fa vi abbiamo riportato le parole pubblicate e poi rimosse dal regista David F. Sandberg su Reddit circa l’accoglienza ricevuta da Shazam! Furia degli dei (TUTTI I DETTAGLI SUL BOX OFFICE AMERICANO).

Ora Sandberg ha deciso di affidare a Twitter un messaggio più lungo ed elaborato incentrato soprattutto sull’andamento del film su RottenTomatoes, dove ha il 53% di voti positivi della critica e l’88% di voti positivi del pubblico:

Su RottenTomatoes ho appena ricevuto il mio punteggio peggiore da parte della critica e il mio punteggio più alto da parte del pubblico… sullo stesso film. Non mi aspettavo una replica del primo film, sul piano dell’accoglienza della critica, ma mi ha lasciato abbastanza sorpreso quanto è accaduto, perché penso sia un buon film. Pazienza.

Come ho detto già da diverso tempo, non vedo l’ora di tornare all’horror (e di provare cose nuove). Dopo sei anni di Shazam ho finito con i supereroi, almeno per ora.

Giusto per essere chiaro: non mi pento nemmeno per un secondo di aver fatto i film di Shazam. Ho imparato così tanto e ho potuto lavorare con persone veramente incredibili. Sarò sempre grato della possibilità di dirigere due di questi film! Sono state esperienze molto complesse ma di grande valore.

Una cosa che non vedo l’ora di poter fare è scollegarmi dalla conversazione online sui supereroi. Mi stressa così tanto, e sarebbe bello non doverci pensare più.