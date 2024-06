In una recente intervista con Collider, Eddie Murphy (che ha prestato la voce all’esilarante Ciuchino dal primo film del franchise) si è fatto sfuggire di essere già tornato a doppiare il suo personaggio per Shrek 5 e che tornerà anche per uno spin-off dedicato tutto al petulante mulo parlante.

Nonostante le numerose voci di corridoio – e il finale dell’ultimo film del Gatto con gli stivali che chiaramente rimanda a un nuovo capitolo della storia – la Universal ancora non ha annunciato ufficialmente Shrek 5, ma oggi abbiamo la conferma che la lavorazione è già iniziata.

“Abbiamo iniziato a lavorare a Shrek 5 mesi fa” ha confermato Murphy. “Ho già doppiato il primo atto e penso che finiremo tutto entro quest’anno. Ci sarà il ritorno di Shrek e anche Ciuchino che avrà finalmente un film tutto suo. Lavorerò anche a quello“.

Ha poi aggiunto:

Penso che visto che abbiamo già iniziato con Shrek, il film uscirà nel 2025. Con Ciuchino inizieremo a registrare subito dopo.

La data d’uscita del film d’animazione non è stata ancora annunciata, ma ad aprile, ricordiamo, Chris Meledandri della Illumination Entertainment aveva parlato di Shrek 5, spiegando che sarebbe servito da rilancio per la saga, proponendo sia vecchi che nuovi personaggi.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate