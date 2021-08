Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ryan Reynolds non ha avuto belle notizie da condividere sul remake di Clue (Signori, il delitto è servito), tratto a sua volta dall’omonimo gioco da tavolo Cluedo. In una recente intervista con Collider non ha avuto belle notizie da condividere sul remake di(Signori, il delitto è servito), tratto a sua volta dall’omonimo gioco da tavolo Ecco le parole dell’attore: Non so se riusciremo mai a farlo, è uno di quei film che potrebbe essere stato vittima dell’acquisizione della Fox da parte della Disney, perciò non sono certo che sia ancora in cantiere.

Amo Jason Bateman, non potrei amarlo di più, perciò se non riusciremo a lavorare a questo progetto, magari ne troveremo un altro in futuro per collaborare.