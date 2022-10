Sigourney Weaver sostiene Selena Gomez e il suo reboot di Una donna in carriera: “Vai, fallo!”

Sigourney Weaver non ha alcun problema con l’imminente reboot di Una donna in carriera che verrà prodotto da Selena Gomez e, anzi, ha espresso tutto il suo sostegno alla giovane collega.

Era infatti l’inizio d’agosto, Selena Gomez era ancora nei nostri schermi con la seconda stagione di Only murders in the building, la serie TV Hulu in streaming su Disney Plus, e online arrivava la notizia che l’attrice avrebbe prodotto una nuova iterazione, destinata ad Hulu, di Una donna in carriera.

Interpellata in merito dall’Hollywood Reporter, Sigourney Weaver ha voluto esprimere tutto il suo supporto alla cosa:

Vai, fallo! Credo sia un’ottima idea rifarlo. È una specie di storia eterna. Ma sarebbe appunto interessante vederlo sotto una nuova ottica, specie nel vedere come un personaggio come Katharine vesserebbe la sua assistente al giorno d’oggi. Sarebbe anche peggio, non trovi? Per questo sono davvero emozionata all’idea.

Una donna in carriera (Working Girl) è il film di Mike Nichols uscito nel 1988, vincitore di sei Golden Globe e di un Oscar per la migliore canzone. Grazie alla pellicola, Melanie Griffith ottenne una nomination come miglior attrice protagonista e Sigourney Weaver e Joan Cusack quella come migliori attrici non protagoniste. Nel lungometraggio, Sigourney Weaver interpretava Katharine Parker la terribile, dispotica e capricciosa capa di Tess McGill (Melanie Griffith) che vessava la sua sottoposta in ogni modo.

Ilana Pena, ideatrice della serie Disney Plus di Elena, diventerò presidente (Diary of a Future President) si occuperà della sceneggiatura del film che, comunque, sarà concepito per lo streaming su HULU/Disney Plus.

