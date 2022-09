Sister Act 3: Whoopi Goldberg vuole Jenifer Lewis nel cast

È di quasi due anni fa la notizia del ritorno di Sister Act sul piccolo schermo, con il terzo capitolo del franchise con protagonista Whoopi Goldberg annunciato per Disney+.

L’attrice di recente non ha perso occasione di ricordare che non vede l’ora di tornare sul set per girare questo film visto che ha invitato come ospite al suo talk show The View la sua co-star in Sister Act, Jenifer Lewis (interprete di Michelle, una delle cantanti insieme a Deloris nel trio The Ronelles).

L’interprete di Suor Maria Claretta ha subito attaccato il discorso:

Sai, dobbiamo ancora fare quel film [Sister Act 3] e farò di tutto per poterti avere di nuovo nel cast, è troppo divertente lavorare con te!

La Lewis ha risposto che non vede l’ora di iniziare e che, all’epoca, fu proprio lei a insegnare a Whoopi Goldberg a cantare, sul set del film:

Stavano per utilizzare la mia voce invece della sua, ma io ho detto “Senti, siamo io e te, davanti a questo specchio, ora prendi una spazzola e fai finta che siamo due quindicenni che cantano i brani di Gladys Knight & The Pips”. E Whoopi lo fece, alzò le chiappe e si mise a cantare!

Al momento, ancora nessuna data di uscita ufficiale per Sister Act 3, vi terremo aggiornati.

Sister Act, con nel cast anche Maggie Smith e Harvey Keitel, incassò ben 232 milioni di dollari nel mondo, generando un sequel che incassò 57 milioni di dollari negli Stati Uniti nel 1993 e un musical di successo a Broadway.

Fonte: Deadline