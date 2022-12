Solo: A Star Wars Story, il produttore sulle campagne dei fan: “Continuate così”

ComicBook ha partecipato alla prima mondiale della serie di Willow prodotta dalla Lucasfilm e ha approfittato per parlare con il produttore Rob Bredow e il co-sceneggiatore Lawrence Kasdan di Solo: A Star Wars Story.

Parlando delle campagne dei fan affinché la Lucasfilm dia seguito alle avventure di Han Solo, il produttore ha spiegato:

Le adoro, continuate così, è quello che vogliamo sentire! Mi sono divertito così tanto con Solo, e in effetti oggi sono qui diverse persone che hanno lavorato a quel film.

Jon Kasdan, Ron Howard. Tutti noi amiamo quel mondo, e io amo quella squadra. Credo sia già successo in passato, no? I fan hanno riportato in vita alcune cose, perciò ora tocca ai fan indicarci cosa fare per il futuro.