Debutta oggi in anteprima mondiale al Festival di Venezia, in concorso,, il nuovo film di Pablo Larraín con Kristen Stewart nei panni di Lady D.

Lavorare al film sulla principessa Diana, sulla scia delle controversie scatenate dal film con Naomi Watts uscito nel 2013 e anche da The Crown, non deve essere stato facile. L’Hollywood Reporter ne ha parlato con il diretto interessato, lo sceneggiatore Steven Knight.

Come raccontato da Knight:

Non ho visto Diana e nessuno degli altri film, non ho neanche visto The Crown. Non sono una persona che ha seguito tutta la vita di Diana. L’unica cosa a cui sono interessato è l’Inghilterra, così ecco una storia su una cosa unica successa in Inghilterra tra persone inglesi.

Il produttore Jonas Dornbach ha sottolineato di aver voluto sin dall’inizio mostrare “assoluto rispetto” nei confronti della sensibilità inglese, pur convenendo che scegliere un’attrice americana e un regista cileno per un film girato quasi interamente in Germania non è stato esattamente “un ottimo punto di partenza“.

Tuttavia, la sceneggiatura di Knight ha dato a tutti “la giusta dose di sicurezza nel film“. Un modo poi per evitare di ledere la sensibilità inglese è stato sfruttare la carta dell’ambiguità. Nel film “non ci sono buoni o cattivi“, perciò “non c’è nessuno che punta il dito“.

A differenza di The Crown, ha spiegato lo sceneggiatore, Spencer si è concesso molta più libertà senza l’ambizione di raccontare qualcosa di oggettivo. Il distributore Neon, d’altro canto, ha definito il film “una fiaba”.

Nella pellicola Kristen Stewart recita di fianco a Jack Farthing, che interpreta il Principe Carlo. Nel cast anche il candidato ai BAFTA Timothy Spall (“Mr. Turner”), la candidata agli Oscar Sally Hawkins (“The Shape of Water”) e Sean Harris (“Mission: Impossible – Fallout”). Il lungometraggio sarà in sala nel 2022, nel venticinquesimo anniversario della tragica scomparsa di Lady D.

Spencer, sceneggiato da Steven Knight (Peaky Blinders), sarà focalizzato su un fine settimana cruciale dei primi anni novanta, quello in cui Diana comprese che il suo matrimonio con il Principe Carlo non stava funzionando e che doveva necessariamente deviare da quel percorso che, un giorno, l’avrebbe potuta portare a diventare la Regina d’Inghilterra. La storia si svolgerà tutta nell’arco di tre giorni, durante una delle sue ultime vacanze di Natale presso la residenza degli Windsor nella tenuta di Sandringham a Norfolk.

La pellicola sarà prodotta dallo stesso Pablo Larraín, regista di film come Jackie e Neruda, insieme ai sui partner produttivi in Fabula Juan de Dios, Jonas Dornbach, Janine Jackowski e Paul Webster. Steven Knight è noto per essere la mente dietro l’acclamata serie TV Peaky Blinders.

La colonna sonora della pellicola sarà realizzata da Jonny Greenwood, il chitarrista dei Radiohead che ha già al suo attivo le colonne sonore di svariati film di Paul Thomas Anderson come Il petroliere, The Master, Vizio di forma e Il filo nascosto.

Quanto attendete la performance di Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana nel nuovo film di Pablo Larraín?