Per l’immensa impazienza di ritrovarci finalmente ancora al Festival di Cannes: il mare, le palme e il grande schermo, come una pagina bianca, ad accogliere i film del concorso…

Per quello sguardo curioso che metterà nel lavoro dei suoi colleghi registi che ci porteranno notizie da tutto il Mondo – le loro e sicuramente anche un po’ delle nostre…

Per la sua visione personale che ha condiviso con noi sin dal suo primo film: girato in bianco e nero nel caldo dell’estate del 1985, stava già scuotendo il cinema imponendo, anche all’epoca, il suo stile rivoluzionario incastonato di cultura urbana e popolare…

Per la tenerezza che incarna come Mars Blackmon, il B-Boy in She’s Gotta Have It – una rappresentazione stereotipata della comunità afroamericana che il film smantella…

Per il suo occhio malizioso che, nonostante metta costantemente in discussione e si ribelli incessantemente da quasi quarant’anni, non ci nega mai l’intrattenimento…

Spike Lee, cittadino della “Repubblica popolare di Brooklyn, New York”, è sul poster di quest’edizione da collezione. Ovviamente!

Chi altro?