Ciò non impedisce comunque al filmmaker di sperare in un futuro stile Universo Cinematografico della Marvel in cui Spiral e Saw possono coesistere. A Bloody Disgusting spiega:

Ho un rinnovato interesse per l’universo di Saw. In passato avevo pensato di aver dato tutto, ma poi ho avuto la possibilità di lavorare con Chris Rock e Samuel L. Jackson e questo ha decisamente rinvigorito il mio amore per queste storie e quello che posso fare con loro. Penso che ci sia altro da dire e ho altre storie che voglio raccontare. E solo perché esiste Spiral questo non significa che non vedremo mai un Saw 9. Questa è come una deviazione, un percorso alternativo. Non abbiamo chiuso con Tobin Bell. Se questo avrà successo potremmo vedere uno Spiral 2 e un Saw 9. Poi Spiral 3 e Saw 10. Magari una serie TV. Avrete una sorta di universo Marvel del franchise di Saw. con tutte queste storie differenti che esisteranno all’interno di un unico universo.

Prima di Spiral, Darren Lynn Bousman ha diretto tre capitoli della saga di Saw, dal secondo al quarto.

Nel cast del film oltre a Chris Rock, troviamo anche Samuel L. Jackson, che vestirà i panni del padre di Chris Rock, Max Minghella – che interpreterà il collega di Rock, William Schenk – e Marisol Nichols che sarà invece il suo capo, Angie Garza. Trovate la clip nella parte superiore di questa pagina. La data d’uscita negli Stati Uniti è prevista per il 14 maggio.

A seguire potete trovare la sinossi ufficiale di Spiral – L’eredità di saw:

Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW.

Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

Dalla coppia di produttori del primo SAW, Mark Burg e Oren Koules, il film è diretto da Darren Lynn Bousman e scritto da Josh Stolberg & Pete Goldfinger.

A scrivere la pellicola sono stati Pete Goldfinger e Josh Stolberg, su un’idea di Chris Rock.

Il primo capitolo della saga, Saw – L’enigmista, è uscito al cinema nel 2004 e ha segnato l’esordio di James Wan alla regia di un lungometraggio.

