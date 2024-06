Quando ha vestito per la prima volta i panni della principessa Leia in Star Wars: Una Nuova Speranza, Carrie Fisher era appena diciannovenne e non si aspettava affatto il successo che avrebbe avuto la pellicola. In un’estratto della sua autobiografia (pubblicato dal Times), Griffin Dunne, miglior amico dell’attrice scomparsa nel 2016, racconta infatti:

Era il 1976 e un giorno Carrie mi disse con nonchalance che aveva ottenuto una parte in un film di fantascienza che si stava girando in Inghilterra. “C’è una parte anche per me?”, chiesi, incurante di ciò che una persona normale avrebbe detto, come “Congratulazioni” o “È fantastico!”. [Fisher rispose]: “L’unica per la quale saresti stato adatto è quella di un certo Mark [Hamill]. È una sceneggiatura davvero stupida e tu l’avresti rifiutata, te lo assicuro… Sto recitando con uno yeti di due metri e mezzo e un inglese di un metro e mezzo in un bidone della spazzatura! Spariamo a cose che non possiamo vedere su green screen con pistole a raggi che non hanno nemmeno un grilletto. Questo film sarà un f*ttuto disastro“.

L’attrice in particolare non amava i capelli del suo personaggio:

Carrie diventava sempre più ansiosa man mano che si avvicinava la data di uscita del primo Star Wars, il 25 maggio 1977. “Dovresti vedere cosa hanno fatto ai miei capelli!”, mi urlava al telefono durante le riprese, di solito la mattina prima di andare sul set, le quattro del mattino per me. “Sembra che abbia due bagel sulle orecchie”.

