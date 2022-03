Dopo essere stata rimandata a causa della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina, laè pronta a tornare fra qualche settimana.

La manifestazione che celebra la saga di Star Wars si terrà in California, ad Anaheim, dal 29 al 29 maggio. Per segnalare l’arrivo sullo store ufficiale dei primi materiali di merchandise, la Lucasfilm ha svelato su Instagram la keyart ufficiale della Star Wars Celebration 2022. Come potete vedere direttamente qua sotto, l’immagine elaborata mostra le silhouette di alcuni, notissimi personaggi della saga. È abbastanza curioso notare come quelli dei nuovi film, a eccezione dell’iconico droide BB-8, siano sostanzialmente assenti, mentre grande spazio viene dato a Din Djarin (Pedro Pascal), Grogu e Ahsoka Tano (Rosario Dawson) che hanno letteralmente spopolato fra i fan grazie alle serie di The Mandalorian e a The Book of Boba Fett.

Ecco, a seguire, la key art della Star Wars Celebration 2022:

Questo il post su Instagram:

Dopo l’uscita del nono, discusso Star Wars, L’ascesa di Skywalker, i progetti relativi al prosieguo cinematografico del franchise – anche con la complicità della pandemia – sono drasticamente rallentati. Non è ancora chiaro se il film di Rogue Squadron sia stato effettivamente accantonato o meno (considerato che nulla si è più mosso all’orizzonte, e almeno ipotizzabile supporre che la release fissata al Natale del 2023 non sarà rispettata), mentre su quello che verrà diretto da Taika Waititi tutto tace. Molto più frizzante il fronte seriale su Disney Plus: a maggio arriverà la serie TV di Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor e poi toccherà a quella dedicata a Cassian Andor con Diego Luna.

Cosa ne pensate di questa key art della Star Wars Celebration 2022? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!