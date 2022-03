Il futuro cinematografico diè tutto fuorché chiaro e il recente rumour sudiffuso dall’attendibile newsletter di The Ankler non fa altro che aggiungere un ulteriore tassello a questo mosaico d’incertezza diffusa (e di piani avvolti nel mistero).

Come riportato anche su Twitter dal noto reporter della testata, Jeff Sneider, Damon Lindelof, creatore della serie TV di Watchmen prodotta dalla HBO e co-creatore della leggendaria Lost e di The Leftovers sarebbe al lavoro (non viene specificato a che titolo, ma presupponiamo a livello di sceneggiatura e magari produzione) su un nuovo lungometraggio della saga targata Lucasfilm.

Non è neanche la prima volta, a onor del vero, che il nome di Damon Lindelof viene accostato a Star Wars. Già quando venne annunciato che sarebbe stato JJ Abrams a portare sul grande schermo il primo capitolo della Nuova Trilogia, Il risveglio della Forza, la – purtroppo – defunta Grantland aveva domandato a Lindelof perché non era salito anche lui a bordo del progetto. Lo sceneggiatore e produttore aveva dato una “elaborata giustificazione” che, a partire dall’elevatissimo tasso d’impegno che già all’epoca di Lost non gli rendeva possibile lavorare ad altro fino ad arrivare all’analoga situazione di The Leftlovers, si concludeva però all’insegna del “è solo un modo illusorio per dire che se J.J. Me lo avesse chiesto io avrei potuto farlo”.

Insomma se l’indiscrezione di The Ankler verrà confermata – la testata ha chiesto un commento ufficiale alle parti interessate ottenendo come risposta il classico “no comment” – lo Star Wars di Damon Lindelof andrà ad aggiungersi a quello che, in teoria, verrà diretto da Taika Waititi (la situazione di Rogue Squadron non è ancora chiarissima).

