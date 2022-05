e Hayden Christensen stanno per tornare nella galassia lontana, lontana dicon Obi-Wan Kenobi, la serie disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus a partire da venerdì 27 maggio. In quella data, arriveranno i primi due dei sei episodi previsti: i rimanenti quattro arriveranno poi, a cadenza settimanale, per quattro mercoledì.

Durante il press tour per Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor è tornato a parlare di una tematica sempre molto spinosa: la Trilogia Prequel di Star Wars. Le tre pellicole dirette da George Lucas e arrivate al cinema fra il 1999 e il 2005 vengono discusse ancora oggi in maniera molto accesa dal fandom del franchise: c’è chi le ama, chi non le ritiene all’altezza della Trilogia Classica, chi le ha rivalutate alla luce della Nuova Trilogia.

Nel corso di un incontro stampa per la serie TV, Ewan McGregor è potuto tornare a parlare della Trilogia Prequel difendendola in maniera accorata grazie al gancio fornitogli da un giovane intervistatore che ha espresso il suo apprezzamento verso quei film:

Tu eri un ragazzino quando quei film sono usciti. E, fondamentalmente, li avevamo fatti proprio per te ed è stata un’esperienza spiazzante farli. Entrare a far parte di quel mondo non è una cosa da poco. È spaventoso. Quelle pellicole non sono state particolarmente apprezzate criticamente. Ma quello che non abbiamo davvero avuto modo di ascoltare al tempo è stata la voce della tua generazione. Quelle persone adesso amano davvero i nostri film, ma ci sono voluti 15 anni per poter ascoltare la loro voce. Èd è una cosa piacevole, il mio stesso rapporto con Star Wars è mutato anche in relazione a ciò.

Poi prosegue:

Ci abbiamo davvero messo anima e corpo e non sono stati neanche semplici da fare. C’era un sacco di green screen e di blue screen perché George Lucas stava davvero spingendo forte nella realizzazione di questo nuovo reame che stava progettando e di cui era responsabile. Voleva massimizzare l’elemento tecnologico, ma questo, per noi, si è tradotto con il durissimo lavoro che abbiamo dovuto fare col green screen. Lavorarci con passione e poi constatare che i film non erano stati accolti in modo positivo è stato complicato. Ed è bello che oggi la relazione con questi film è cambiata. Ed è bello avere un rapporto nuovo con questi film. Non li vedevo da quando sono usciti. Li ho rivisti in preparazione della serie Tv ed è stato bello. Mi piacciono e specie l’Episodio III è proprio un bel film.

