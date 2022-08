Star Wars: Ewan McGregor torna a parlare di quando aveva quasi rifiutato il ruolo di Obi-wan Kenobi

A maggio, abbiamo ritrovato Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi nell’omonima serie di Star Wars disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus.

Ospite dei colleghi attori Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett allo Smartless podcast, Ewan McGregor è tornato a parlare di quando stava per rifiutare la parte di Obi-Wan Kenobi che gli era stata offerta nella Trilogia dei Prequel di Star Wars.

Ci ho dovuto davvero pensare. Fondamentalmente perché era un ingaggio che arrivava subito dopo il periodo Trainspotting e, al tempo, ero così pieno di me. Pensavo “Io sono un attore di Danny Boyle, sono un ca**o di attore urban grunge. Sono come gli Oasis della cinematografia inglese”. E così quando mi proposero Star Wars non sapevo davvero se volevo farlo, non mi sembrava appropriato a me. Suppongo di essere stato spaventato dalla possibilità di restare troppo ancorato a quella parte o robe del genere. Sarebbe diventata una cosa enorme e io mi ero fissato col voler essere questa sorta di antieore. Mi sentivo un vero attore indie inglese, mi sentivo definito da quello.

Poi aggiunge:

Ma, alla fine, tutto si avvicinò sempre di più. Ricordo di aver fatto prove, screen test, incontri con George Lucas. Eravamo rimasti in due o tre in corsa per la parte. A quel punto, mi ero affezionato alla cosa anche grazie all’attaccamento che avevo da quando ero bambino. Avere la possibilità di essere quel personaggio e interpretare Alec Guinness da giovane era davvero straordinario. E alla fine mi sono sentito grato per essere entrato a far parte di qualcosa di così grande, di essere entrato a far parte della leggenda che amavo anche io. Quando ero ragazzino adoravo quei film. Avevo sei o sette anni quando è uscito Guerre Stellari e faceva parte di me.