La cover story di Entertainment Weekly dedicata alla nuova serie dicon, Obi-Wan Kenobi, continua a regalare interessanti aneddoti sulla popolare saga, specie in riferimento ai prequel arrivati al cinema fra il 1999 e il 2005.

Con il magazine, Ewan McGregor ha potuto discutere anche di un particolare “elemento di disturbo”: la parrucca che, durante le riprese aggiuntive di Star Wars: Episodio I – la minaccia fantasma, ha dovuto necessariamente indossare senza apprezzare particolarmente il risultato finale.

L’attore racconta:

Ricordo che c’era questa idea secondo la quale doveva avere i capelli corti. Credo che stessero cercando qualcosa ricollegabile all’ambito militare o monastico, doveva esserci una sorta di “sacrificio tricotico” per essere uno Jedi. Per diventare uno Jedi devi abbandonare l’idea di sposarti perché c’è uno stile di vita assimilabile a quello monastico. Quello che non ho apprezzato particolarmente quando siamo tornati e che siamo tornati a fare le riprese aggiuntive sei, sette, se non addirittura otto mesi dopo che la sessione principale delle riprese dell’Episodio I era terminata. Dato che stavo lavorando ad altro, non potevo tagliarmi i capelli. Per tale ragione, fecero questa parrucca con questi capelli corti, che è il peggior genere di parrucche esistente. Se hai una parrucca con dei capelli lunghi è più facile mascherarla, se i capelli devono essere corti diventa un vero e proprio incubo. Ho visto alcune clip delle riprese aggiuntive sia dell’Episodio I che dell’Episodio II e ho pensato “Ma state scherzando”.

Ma, come spiega Ewan McGregor, non finisce qui:

Per l’Episodio I non è che mi sono dovuto limitare a fare quello che si fa di solito, una ripresa qua e là che manco viene notata dalle persone. È accaduto che qualche mente particolarmente brillante decise di mettermi nel poster andando a scegliere proprio una di quei frame in cui ho la parrucca. Rimasi esterrefatto “Ma scherziamo? Non siete riusciti a trovare una mia immagine dalla sessione principale delle riprese?”. Una roba incredibile. Non so chi sia stato, ma mi piacerebbe tanto incontrarlo un giorno per chiedergli “Volevi prendermi in giro?”