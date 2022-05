Una delle linee di dialogo più note diè quella in cui l’Anakin Skywalker di Hayden Christensen dichiara: “Non mi piace la sabbia. È granulosa, ruvida, irrita la pelle e si infila dappertutto”.

Ovviamente, la notorietà arriva dall’ironia involontaria che genera: d’altronde, i dialoghi dei personaggi nella Trilogia prequel di Star Wars non vengono certo ricordati per la loro “brillantezza”. La battuta “Non mi piace la sabbia” è da anni e anni divenuta un meme con tante variazioni sul tema, come potete constatare anche dalla relativa pagina di Know Your Meme.

Durante la promozione stampa di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Star Wars in arrivo in streaming su Disney Plus a partire da questo venerdì, Hayden Christensen ha potuto commentare l’antipatia verso la sabbia provata da Anakin spiegando anche di non avere problemi coi meme:

Capisco il disprezzo di Anakin verso la sabbia. È cresciuto su un pianeta desertico. Non è stato il massimo per lui. Ma sì, non ho problemi (coi meme, ndr.).

