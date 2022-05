Nel novero delle principali critiche mosse alla Trilogia Prequel di, troviamo spesso e volentieri le considerazioni, non proprio lusinghiere, sui dialoghi elaborati da George Lucas e messi in bocca a Natalie Portman,and co nelle sceneggiature dei suoi film.

Questione questa di cui abbiamo parlato anche mesi fa in occasione della pubblicazione del libro di Paul Duncan, The Star Wars Archives: 1999 – 2005. Fra le sue pagine è presente una dichiarazione di George Lucas che affronta direttamente il tema dei dialoghi che i personaggi della Trilogia Prequel di Star Wars hanno fra di loro (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un’intervista rilasciata al The Guardian durante la promozione stampa di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Star Wars in arrivo in streaming su Disney Plus a partire da questo venerdì, anche Hayden Christensen, l’interprete di Anakin Skywalker, ha difeso i dialoghi che abbiamo ascoltato nei tre episodi usciti al cinema fra il 1999 e il 2005.

George Lucas ha creato un mondo così unico dove ogni cosa è molto specifica, dall’aspetto che hanno i vari personaggi alla maniera in cui parlano e mi sembra che talvolta la gente perda di vista questi elementi. Finiscono per aspettarsi che parlino alla nostra stessa maniera, ma non era quello che stavamo cercando di ottenere.

