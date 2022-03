Nei giorni scorsi, è stato Entertainment Weekly a proporre le prime immagini ufficiali della nuova serie di, quella dedicata a Obi-Wan Kenobi nella quale ritroveremo tanto Ewan McGregor nei panni del noto Jedi quantoin quelli dell’iconico Sith Darth Vader.

Ed è proprio dalle pagine di Entertainment Weekly che Hayden Christensen ha avuto modo di raccontare il primo incontro di Ewan McGregor sul set di Star Wars – Episodio II – L’attacco dei cloni.

Ricordo che, appena mi hai visto, hai detto “Hayden”. Non ci eravamo mai incontrati prima, ma hai pronunciato il mio nome che se fossimo stati già amici di vecchia data ed è stato come ricevere un bellissimo abbraccio e un benvenuto in famiglia. Il calore della tua accoglienza ha lasciato un’impressione davvero duratura e ha significato tantissimo per me.