Mark Hamill è al centro di un profilo pubblicato da Esquire e, inevitabilmente, nel corso della chiacchierata fatta col magazine si è parlato anche di Star Wars e di Luke Skywalker.

Quando gli viene chiesta la sua opinione in merito alla possibilità di vedere delle storie di Star Wars con al centro Luke Skywalker ambientate nel periodo post Ritorno dello Jedi dice che secondo lui non c’è bisogno di esplorare quel periodo, ma si dichiara del tutto favorevole a un recasting qualora la Lucasfilm dovesse decidere di farlo:

Le persone mi dicono spesso ‘Oh, ma quindi adesso potrai fare tutta una serie su Luke ambientata dopo Il ritorno dello Jedi’, ma non penso proprio. Per prima cosa non credo abbiano bisogno di raccontare queste storie, ma, se dovessero decidere di farlo, potrebbero prendere un attore della giusta età.

L’attore non si sbottona poi su un suo possibile ritorno come Fantasma di Forza nel nuovo Star wars in cui Rey (Daisy Ridley) rifonderà l’Ordine Jedi:

Una cosa impari lavorando per Lucasfilm: tutto è riservato. Tutto è riservato. Quindi, se fossi coinvolto, non potrei dirtelo. E se non fossi coinvolto, non potrei dirtelo. Quindi, non so. Scopriremo la cosa tutti insieme, suppongo

