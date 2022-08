Star Wars: il nuovo romanzo racconta il matrimonio di Han Solo e Leia

È arrivato il 16 agosto The Princess and the Scoundrel, il nuovo romanzo scritto dall’autrice Beth Revis (Rebel Rising) ambientato dopo gli eventi di Star Wars: Episodio IV – Il ritorno dello Jedi.

Variety ha svelato alcune ore fa alcune immagini dell’abito della principessa Leia con il volto di Carrie Fisher, assieme anche alla descrizione del momento in cui i due personaggi si ritrovano all’altare:

Han riusciva a respirare appena mentre lei gli si avvicinava, con occhi gioiosi. Leia non era mai apparsa tanto sé stessa come in questo momento. Non era solenne, né nobile. Non era simbolo di grazia né il volto della Ribellione. In questo momento Leia non era più la principessa del popolo. Era ancora più bella perché era semplicemente sé stessa. Semplicemente Leia.

Al momento non è chiaro quando e se il romanzo arriverà anche in Italia.