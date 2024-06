La regista del nuovo film di Star Wars con protagonista Daisy Ridley, Sharmeen Obaid-Chinoy, ha commentato le critiche online ricevute da quando è emerso che, appunto, sarà dietro alla macchina da presa di un nuovo film della saga.

Interpellata in materia da Variety si è così espressa:

La cosa più importante di Star Wars è che ognuno ha un legame personale con la saga. Tutti sono appassionati di Star Wars. E in tutto il fandom, le persone hanno idee chiare su chi dovrebbe dirigere o su cosa dovrebbero trattare le storie. Sto semplicemente ignorando quelle voci di critica finché non avrò finito. Come narratore, mi concentro sull’attrarre nuovi spettatori al cinema e nel portare un senso di nostalgia che si appellerà ai fan più anziani della serie.