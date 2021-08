In una nuova intervista con Inverse , Thandiwe Newton ha ricordato la sua – breve – esperienza col mondo di, avvenuta nello spin-off dedicato ad Han Solo in cui ha interpretato Val.

Parlando col magazine a margine della promozione stampa di Reminiscence (LEGGI LA RECENSIONE) ha detto:

Sono rimasta delusa dalla morte del mio personaggio in Star Wars. Anche perché nella sceneggiatura la cosa non era prevista. È accaduto durante le riprese. Aveva più a che fare col tempo a disposizione per girare le scene. Era più semplice vedermi morire rispetto che farmi vedere precipitare nel vuoto dello spazio lasciando aperta la porta a un mio ritorno. Sarei potuta tornare a un certo punto […] Ma si trattava di una set piece troppo complicata da girare per cui mi hanno fatto saltare in aria e via. Ma ricordo di aver pensato che si trattasse di un grande errore al tempo. E non parlo di me e del fatto che volevo tornare. Non puoi uccidere la prima donna nera ad avere un vero ruolo nella saga di Star Wars. Che ca**o, state scherzando?