In una recente intervista con la BBC ha raccontato un aneddoto legato all’incontro con una donna al supermercato che non credeva che, oltre ai suoi più celebri romanzi, lo scrittore fosse la mente dietro

Il film di Frank Darabont arrivato al cinema nel 1995 era infatti tratto dal racconto Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank (The Shawshank Redemption) in Stagioni diverse (Different Seasons).

Come descritto dall’autore, però, è stato difficile da credere per qualcuno:

Ero in un supermercato qui in Florida, svoltai l’angolo e c’era una donna dall’altro lato della corsia. Mi indicò e disse: “So chi è lei! È Stephen King, scrivere tutte quelle storie angoscianti. Va bene, eh, ma preferisco cose più confortanti, come Le ali della libertà“. Io le dissi: “L’ho scritto io!” e lei rispose: “No, no, non ci credo“.

Qui di seguito vi proponiamo la sinossi del film arrivato al cinema il 10 febbraio 2015:

Andy Dufresne viene condannato, benché innocente, a due ergastoli e al carcere duro. In prigione stringe amicizia con Red, sperimenta la brutalità della vita dietro le sbarre, si adatta, e vive 19 anni sognando la libertà.

Nel cast Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown.

Cosa ne pensate delle parole di Stephen King? Ditecelo nei commenti!