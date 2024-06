Da fine marzo, è disponibile su AppleTv+ STEVE! (martin), un documentario in due parti sulla carriera sul celebre comedian Steve Martin. In un recente evento a Los Angeles, quest’ultimo ha rivelato a Variety cosa ha provato nel rivivere i suoi primi tempi, molto difficili, come comico:

Ho difficoltà a entrare nei comedy club a causa dei ricordi. Sento ancora il sapore del vino scadente in bocca. Quindi, rivivendo quel momento, si torna indietro con un sacco di ricordi, e non solo per quanto riguarda il materiale, ma anche per quando e dove mi trovavo.

Martin riflette poi su come negli ultimi anni sia diventato un avido collezionista d’arte, con una preferenza per dipinti di figure isolate. Una delle sue opere preferite è Captian Upton’s House di Edward Hopper, che raffigura una casa solitaria in riva al mare vicina a un faro. Quando il regista Morgan Neville lo ha sentito parlare per la prima volta del dipinto, ha pensato che “dicesse molto” del suo viaggio da giovane artista tormentato che trova pace in età avanzata. Spiega Martin:

Questo quadro sembra raffigurare una casa solitaria e isolata. Ma più la si guarda da vicino, più sembra viva. Le finestre sono aperte. Passa la brezza. Si possono quasi immaginare i mobili all’interno. Neville ha proposto questa metafora, che in qualche modo rifletteva la mia vita. Non l’ho mai vista in questo modo.

