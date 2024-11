The Smashing Machine: The Rock svela come il film gli ha fatto cambiare prospettiva sulla sua carriera

Pubblicazione: 15 novembre alle 11:14

In The Smashing Machine, film prodotto da A24 e diretto da Benny Safdie (co-regista di Diamanti grezzi), Dwayne "The Rock" Johnson interpreterà il leggendario lottatore dell’MMA Mark Kerr, trai i suoi alti, le sue vittorie e amori, e la sua lotta alla dipendenza. Una performance lontana dalle abituali corde della star, solitamente associata a grandi blockbuster, che rappresenta una possibile svolta per la sua carriera. In un'intervista con GQ, ha infatti rivelato:

Ho avuto questa presunzione e ho idealizzato come dovrebbe essere la mia carriera: pensiamo prima al pubblico. Quindi, quando ricevevo del materiale, lo guardavo e pensavo: “Riuscirà a raggiungere tutte le fasce di pubblico? Gli piacerà vedermi in questo ruolo? Per me [The Smashing Machine] è stata anche un'opportunità di mettermi alla prova e sfidare me stesso in modi in cui non lo avevo ancora fatto.

The Smashing Machine non ha ancora una data d'uscita. Nel frattempo, The Rock è al momento nelle sale con Uno Rosso, di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.