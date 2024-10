Heretic: in alcune sale cinematografiche si sentirà profumo di mirtillo durante una scena cruciale del film

A24 ha fatto in modo che in alcuni cinema si sentirà profumo al mirtillo durante una scena cruciale nel film Heretic, in arrivo nelle sale statunitensi l'8 novembre.

La casa di produzione ha infatti collaborato con Joya Studio per realizzare delle proiezioni multi-sensoriali nei cinema Alamo Drafthouse. L'aroma sarà attivato grazie alla tecnologia di atomizzazione di Joya Studio, che utilizza la diffusione a freddo dell'aria per disperdere le molecole profumate, senza l'uso di calore, acqua o alcol. L'esperienza avrà luogo esclusivamente nelle anteprime del 30 ottobre nelle sale Alamo, mentre tutte le altre anteprime offriranno dolcetti esclusivi e carte da grattare e annusare.

La torta ai mirtilli in Heretic viene usata dal personaggio di Hugh Grant, il signor Reed, come metafora della fede cieca e come inquietante monito per mettere tutto in discussione. Quando abbiamo sentito per la prima volta l'audace idea di A24 di riportare in vita l'esperienza multisensoriale per sottolineare questa sequenza cruciale, ci ha fatto ridere a crepapelle. Siamo entusiasti che il pubblico abbia questa opportunità unica di essere immerso nel mondo del film.