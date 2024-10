Florence Pugh si è rasata a zero per le riprese di We Live in Time, mettendo in secondo piano i suoi impegni con la Marvel

Pubblicazione: 25 ottobre alle 19:23

Da fine novembre sarà nelle sale italiane We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo, love story in cui Florence Pugh, interpreta una chef emergente, che, dopo aver messo su famiglia con il fidanzato Tobias (Andew Garfield), deve affrontare un cancro. Per vestire i panni del personaggio, l'attrice ha deciso fermamente di rasarsi a zero, dando priorità al film rispetto a Thunderbolts*, nuovo film Marvel le cui riprese sarebbe dovute partire subito dopo.

Florence non ha detto a nessuno [che si sarebbe rasata la testa]. La cosa mi spaventava, pensavo: "È davvero coraggiosa”. L'ho incontrata per la prima volta in un bar per discutere di questo ruolo, e abbiamo iniziato a chiacchierare del copione e di ciò che le piaceva. E lei mi ha detto: “Voglio rasarmi la testa”. Prima di incontrarla, pensavo che mi avrebbe detto: “Cosa facciamo con i capelli?”. Quando l'abbiamo contattata per la prima volta non era disponibile a causa di Thunderbolts*, e stavamo per andare avanti [senza di lei] finché Fiona [Weir], la nostra direttrice del casting, ha detto: “Fatemi fare un'altra telefonata”. Così ha fatto un controllo incrociato e si è aperto uno spiraglio. Le riprese di Thunderbolts* erano state spostate di otto settimane, e otto settimane erano esattamente ciò di cui avevamo bisogno. È stato assurdo. Il giorno dopo aver terminato il nostro film, Florence sarebbe dovuta andare in Georgia per girare [Thunderbolts*], ma poi tutto è cambiato con lo sciopero [degli attori].

In un'intervista con THR , John Crowley, regista di We Live in Time, ha infatti raccontato:

Una volta sul set di, mesi dopo, i capelli dell'attrice erano già ricresciuti, anche se come si è visto nel trailer la sua Yelena Belova sfoggiava un tglio decisamente più corto del solito:

Crowley ha poi aggiunto:

Florence è stata molto coraggiosa, ha detto: “Sarebbe terribile usare una calotta pelata, le odio, non funzionerebbe, non si può fare”. Abbiamo comunque pensato a ogni soluzione per capire come fare. Pensavo che qualsiasi attore mi avrebbe detto: “Mi piacerebbe fare il tuo film se non dovessi fare un altro lavoro: ne sto per iniziare uno enorme”. Ma lei invece è come se avesse rivendicato: “Questo film piccolo e indipendente è quello per cui mi impegnerò senza scendere a compromessi creativi”.

