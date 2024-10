Andrew Garfield e Florence Pugh discutono su chi vincerebbe in uno scontro tra Yelena Belova e Spider-Man

Pubblicazione: 16 ottobre alle 16:00

Impegnati nella promozione del loro film We Live in Time, in uscita prossimamente in Italia, Florence Pugh e Andrew Garfield si sono trovati ad affrontare una questione spinosa: Yelena Belova potrebbe battere Spider-Man in un combattimento?

Qui sotto trovate la clip e l'intervista integrale:

Entrambi pensano che i due non si troverebbero mai nella situazione di dover combattere l'uno contro l'altro, ma se dovesse accadere... Garfield è convinto che Spider-Man batterebbe Yelena. Pugh non è del tutto d'accordo. "Yelena non ha poteri speciali, però ha delle armi" sottolinea l'attrice.

Fonte / X

Il dibattito non ha avuto molto seguito visto che, come potete vedere, alla fine gli attori hanno deciso di lasciar perdere la domanda e andare avanti!