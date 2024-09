Andrew Garfield loda la recitazione di Florence Pugh: "Ha un misterioso fattore in più, si lascia guidare dal cuore"

Pubblicazione: 21 settembre alle 14:00

Andrew Garfield e Florence Pugh hanno recitato insieme nel film romantico We live in time. E Garfield, dopo aver visto come lavora la co-star sul set, è rimasto particolarmente impressionato.

Nel corso di un'intervista per Vogue ha infatti affermato:

Ha un misterioso fattore in più che non si può definire. Alcune persone sono destinate a esibirsi, intrattenere ed essere osservate. Il loro compito è quello di essere il tramite su cui il pubblico proietta le proprie speranze, sogni, desideri e dolori personali. Florence è incredibilmente disponibile come attrice. È in contatto con i suoi impulsi primordiali e si lascia guidare dal cuore.

Fonte / Vogue