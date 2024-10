We Live in Time: Andrew Garfield ha girato scena di sesso con Florence Pugh così "passionale"... da far voltare il direttore della fotografia

Pubblicazione: 08 ottobre alle 12:40

We Live in Time, presto nei cinema statunitensi, racconta le diverse fasi della storia d'amore di una coppia interpretata da Andrew Garfield e Florence Pugh: dal primo incontro, all'arrivo dei figli, fino alla malattia di lei. Durante una proiezione in anteprima a New York, l'attore ha ricordato le riprese di una scena di sesso con la collega talmente intima...da costringere il direttore della fotografia Stuart Bentley a voltarsi. Ecco le sue parole:

La scena è diventata passionale, l'avevamo studiata e provata, ci siamo immersi e ci siamo spinti un po' più in là di quanto avremmo dovuto perché non abbiamo sentito dare lo stop alla ripresa e ci siamo sentiti al sicuro. E poi ci siamo detti: “Ok, facciamo questa cosa, poi quest'altra, lasciamo che progredisca e andiamo avanti”.

Ecco la clip dell'intervento dell'attore condivisa su Twitter.

We Live in Time sarà distribuito negli Usa dall'11 ottobre. In Italia, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, arriverà al cinema grazie a Lucky Red. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.