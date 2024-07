In un’intervista a Variety durante il Karlovy Vary Film Festival, Steven Soderbergh ha espresso la sua ammirazione per…Taylor Swift! Ecco le sue parole:

La gente ride del fatto che ci sia un corso universitario su di lei, ma per me dovrebbe esserci. Quello che sta facendo, il modo in cui lo sta facendo… Nessuno l’ha mai fatto prima. La quantità di controllo che ha assunto. È inarrestabile. Queste storie sul fatto che ha fatto l’intero show su un tapis roulant, solo per assicurarsi di poterlo fare?! È una storia di successo e ne sono affascinato. David Koepp [sceneggiatore] ha portato sua figlia a vedere il concerto e mi ha detto: “Non puoi credere a cosa significhi essere lì“. Ci andrei se potessi. Non ci sono biglietti! Ma ho guardato il film.

E proprio dalla visione di The Eras Tour il cineasta ha ricavato qualche interessante spunto:

Ho pensato a un progetto in cui analizzo le imprese cooperative su larga scala che funzionano. Gli aeroporti. Perché gli aeroporti funzionano? O l’American Airlines? Il concerto di Taylor Swift, l’intero tour, funziona. Allora perché non riusciamo a risolvere la Siria o qualsiasi altro conflitto? L’umorismo è un ottimo sistema di diffusione di un’idea e niente accende il cervello come la musica, quindi è meglio che questo progetto sia divertente e che ci sia una componente musicale per aprire le persone. In modo che dopo averlo visto, usciate dalla sala e vi sentiate diversi.

Una love story senza scene di sesso

Nel frattempo, il regista è al lavoro su sul prossimo lungometraggio, Black Bag, nel cui cast sono presenti Cate Blanchett, Michael Fassbender, Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris e Pierce Brosnan. A Variety, anticipa:

È una storia d’amore. Parla di due persone nella comunità dei servizi segreti ed è molto intimo. Quando stavamo lavorando al Presence [suo nuovo film presentato allo scorso Sundance], David Koepp mi ha detto: “Potrebbe essere interessante fare Chi ha paura di Virginia Woolf con George e Martha nella comunità dei servizi segreti. Come sarebbe?” Un mese dopo aveva una bozza.

Ma non aspettatevi scene molto spinte:

La gente confonde la sessualità con l’amore e il romanticismo. Pensano che se si fa un film sexy, ci deve essere per forza del sesso. Beh… no. Sappiamo tutti come funziona quella parte. Ciò che è diverso è tutto ciò che ha portato a quel momento e tutto ciò che viene dopo. Sto cercando di pensare all’ultima volta che ho girato due attori che simulavano il sesso e lo trovo semplicemente ridicolo e impossibile. Nessuno ha un bell’aspetto. L’altro giorno, parlando di un progetto, uno sceneggiatore mi ha detto: “E poi c’è questa sequenza subacquea“. Ci conosciamo? Le odio, sono di una noia mortale. Provo la stessa cosa per le scene di sesso.

