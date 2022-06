La Disney ha deciso di saltare l’uscita cinematografica diin Francia, lanciando il film d’animazione direttamente in streaming su Disney+ (quando arriverà sul servizio nel resto del mondo), protestando per le finestre di distribuzione locali. Non a caso, il trailer che ha fatto il suo debutto lunedì non è uscito in Francia.

Un portavoce dello studio ha dichiarato quanto segue:

Strange World verrà lanciato su Disney+, incluso nell’abbonamento, in Francia, saltando l’uscita cinematografica. Sebbene supportiamo il cinema francese – e lo abbiamo fatto per decenni – le nuove, macchinose tempistiche di distribuzione vanno contro i consumatori, e ignorano il modo in cui i comportamenti si sono evoluti negli ultimi anni, aumentando il rischio di pirateria. Continueremo a prendere decisioni basandoci sui nostri film e sulle condizioni uniche di ciascun mercato.

La Francia ha modificato da pochi mesi il proprio regolamento sulle finestre distributive: fino a gennaio, un film che usciva al cinema non poteva arrivare in SVOD prima di 36 mesi. L’accordo siglato da industria cinematografica, streamer e canali televisivi avvantaggia firmatari come Netflix, che dopo 15 mesi dal lancio al cinema di un proprio film possono pubblicarlo sulla propria piattaforma streaming (garantendo in cambio grandi investimenti in produzioni locali).

Disney e Amazon non hanno firmato l’accordo. Nella versione aggiornata del regolamento, i film Disney che escono al cinema in Francia possono poi essere acquistati quattro mesi dopo. Dopo sei mesi sono disponibili su Canal Plus. Dopo 17 mesi, possono essere messi su Disney+ per una durata di cinque mesi. Dopo 22 mesi, lasciano il servizio e possono essere trasmessi sulle televisioni lineari in esclusiva per 14 mesi: al 36 esimo mese, possono tornare su Disney+.

Fonte: Deadline