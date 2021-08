Nelle ultime 48 ore, i fan die del suohanno avviato una nuova mobilitazione su Twitter con l’hashtag #ReleaseTheAyerCut, superando i 400 mila tweet. Per dare il via all’ondata di messaggi, il canale ufficiale del “movimento” ha condiviso un’immagine inedita della versione del film che non è uscita al cinema, una foto in cui Deadshot (Will Smith) e Harley Quinn (Margot Robbie) si baciano.

L’immagine non ha ovviamente alcun contesto, e quindi non possiamo sapere se si riferisca effettivamente a una storia d’amore che era presente nel film originale e che nel montaggio definitivo è stata completamente tolta (nel film uscito al cinema non c’è nemmeno un accenno di flirt tra i due), ma è abbastanza per scatenare la fantasia dei fan:

Tra i numerosi messaggi di “sostegno”, anche quello di Ray Fisher, che ricordiamo ha interpretato Cyborg in Justice League:

Vi ricordiamo che qualche giorno fa, in occasione dell’uscita di The Suicide Squad: missione suicida di James Gunn, il regista David Ayer ha disconosciuto ufficialmente la versione del suo film uscita al cinema nel 2016 ma ha anche dichiarato di non voler più toccare l’argomento in futuro: