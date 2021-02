Durante la lavorazione e la promozione diin rete approdò di tutto e di più sul “metodo” diper immedesimarsi nel personaggio, come il suo interesse a fare dei doni al cast.

In una recente intervista con GQ, Leto ha preferito però chiarire le voci di corridoio su un presunto topo morto regalato a Magot Robbie:

Non ho mai regalato a Margot Robbie un topo morto. Non è vero. In realtà le ho portato del cibo visto che avevo trovato un posto a Toronto che faceva dei fantastici tortini vegani alla cannella.

L’attrice in effetti confermò di aver ricevuto un topo vivo e di averlo chiamato Rat Rat, mentre fu Adam Beach, il volto di Slipknot, tra i primi a parlare dei regali peculiari del collega nel 2015:

Jared ci ha spedito dei doni. A Harley [Margot Robbie] una lettera d’amore molto tenera assieme a una scatola nera: dentro c’era un topo, un topo vero! Bellissimo. A Will [Smith] ha inviato dei proiettili, una lettera e un cinghiale morto assieme a un suo video nei panni di Joker. Ha mandato il video, forse per scusarsi della sua assenza, come per dire: “Ragazzi, non sono lì con voi, ma sto prendendo il mio lavoro seriamente”.

La pellicola, diretta da David Ayer, è uscita nelle sale americane il 5 agosto 2016 e il 13 agosto in Italia. Questa la sinossi:

È bello essere cattivi… Mettete insieme un team dei più pericolosi Super Cattivi che possiate trovare nelle carceri del mondo, dategli il più fornito arsenale a disposizione del governo e mandateli in missione per sconfiggere un’entità insuperabile ed enigmatica. L’ufficiale dell’intelligence degli U.S.A., Amanda Waller ha convocato in gran segreto un gruppo di individui disperati e deprecabili che non ha niente da perdere. Ad ogni modo, dopo aver fallito inevitabilmente la missione ed essersi resi conto di non essere stati scelti per avere successo quanto per la loro colpevolezza riconosciuta, pensate che la Suicide Squad risolverà la questione morendo nel tentativo oppure decideranno sia meglio che ognuno vada per la sua strada?

