Tár: in arrivo il concept album del film con Cate Blanchett in concorso al Festival di Venezia

In occasione della presentazione in Concorso al Festival di Venezia di Tár, atteso ritorno del regista Todd Field a quasi vent’anni da Little Children, è stato annunciato che il concept album del film sarà disponibile a partire dal prossimo 21 ottobre.

ll film, ambientato nel mondo della musica classica, ha come protagonista Cate Blanchett nei panni dI Lydia Tár, direttrice d’orchestra tedesca di fama mondiale che si ritrova nel mirino di un pericoloso scandalo #MeToo. Per le musiche del film, Field ha chiamato la compositrice Hildur Guðnadóttir, premio Oscar per Joker. Il concept album è ispirato al film e comprende opere di Mahler, Elgar, Guðnadóttir e proporrà anche Blanchett alla direzione di una prova della quinta sinfonia di Mahler e di un lavoro al violoncello della ventenne Sophie Kauer. Dopo aver già vinto due Oscar, in questo modo l’attrice potrebbe ottenere ora una nomination anche per i prossimi Grammy Awards.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal prossimo anno. Oltre aa Blanchett, il cast comprende Mark Strong, Nina Hosse, Noémie Merlant. Qui potete vedere il primo trailer.

