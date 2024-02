Taylor Swift ha svelato ufficialmente quale sarà la piattaforma che ospiterà il suo film/concerto Taylor Swift: The Eras Tour in streaming: Disney+.

L’annuncio è stato fatto congiuntamente anche da Bob Iger in occasione delle trimestrali Disney: il film/concerto campione d’incassi debutterà sulla piattaforma il 15 marzo, con l’aggiunta di ben cinque canzoni che non erano presenti né nella versione cinematografica (che ha incassato 261 milioni di dollari in tutto il mondo), né in quella disponibile a noleggio digitale da dicembre.

L’unica canzone ufficializzata delle cinque è Cardigan, ma verosimilmente le altre quattro saranno Maroon, You Are In Love, I Can See You e Death By A Thousand Cuts, tutte filmate nelle due date di Los Angeles in cui è stato girato il film.

Siamo anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate