The Batman 2 è confermato, Matt Reeves firma un accordo pluriennale con Warner

Malgrado quanto scritto da Variety qualche settimana fa, ovvero che The Batman 2 di Matt Reeves non aveva ancora ricevuto ufficialmente il via libera da parte di Warner, sapevamo che era solo questione di tempo e che, prima o poi, sarebbero arrivate novità in tal senso.

E da Deadline arriva adesso la conferma: Matt Reeves è ufficialmente al lavoro sul sequel della pellicola campione d’incassi interpretata da Robert Pattinson. E non solo: The Batman 2 farà parte di un accordo di prelazione puriennale siglato dal filmmaker e dalla sua casa di produzione, la 6th & Idaho, con Warner Bros Discovery che prevede sia produzioni destinate alla sala che alla Tv. Di fatto, Reeves è diventato il primo regista a siglare un contratto del genere con il nuovo conglomerato media nato dalla fusione della Warner e di Discovery.

Questo il commento rilasciato da Matt Reeves:

Il fatto che questo studio leggendario sia diventato casa mia è come un sogno. Sono emozionatissimo al pensiero di lavorare con Michael De Luca e Pamela Abdy (i co CEO di Warner Bros Pictures Group, ndr.) e Channing Dungey (presidente di Warner Bros. Television Group, ndr.) e le nostre squadre per dare forma a storie appassionanti che non vedo l’ora di portare sul grande e sul piccolo schermo.

In base all’accordo stipulato, le varie divisioni cinematografiche della Warner – Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Warner Animation Group e DC Comics – avranno il diritto di prelazione su qualsiasi lavoro di Matt Reeves, sia esso inteso come regista, produttore o sceneggiatore. Il filmmaker, attualmente, è al lavoro proprio su The Batman 2, che sta scrivendo insieme a Mattson Tomlin, già sceneggiatore non accreditato del film uscito a marzo del 2022.

De Luca ha così commentato il tutto:

La Warner ha una solida tradizione di casa per grandi filmmaker, in primis Clint Eastwood. E la nostra intenzione è proprio quella di proseguire su questa strada, percorrendola insieme a persone con le quali abbiamo avuto successo […] E a qualcuno come Matt, fornirei i mezzi necessari per fare qualsiasi cosa voglia fare. Stiamo facendo un investimento per qualsiasi cosa Matt dedica di fare, sia che si tratti dell’universo di Batman o altro. Sosterremo qualsiasi cosa desideri fare.

Il primo The Batman è stato acclamato dalla critica e amato dal pubblico e ha incassato 770 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 200.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Deadline