Continuano ad arrivare online gli aggiornamenti su, il cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano ein uscita nei cinema italiani i 3 marzo.

In una chiacchierata fatta con Digital Spy, Andy Serkis, che nella pellicola Warner Bros interpreta Alfred Pennyworth, ha potuto spiegare quale sarà la relazione che il suo personaggio avrà col Bruce Wayne di Robert Pattinson. Un rapporto che, a quanto pare, sarà molto differente da quello di surrogato paterno avuto da Michael Caine nella celeberrima Trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Andy Serkis spiega:

È un ex soldato. Ha lavorato per i servizi segreti e, se c’è una cosa che di sicuro non è, è l’essere padre perché non possiede proprio gli strumenti emotivi necessari alla cosa. C’è questo al centro della nostra narrazione della loro relazione e sono davvero lieto che sia così perché si tratta di qualcosa di fresco e inedito.