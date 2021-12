Sul nuovo numero di Empire Magazine si parla anche di, e del fatto che almeno per il momento viene considerato un progetto a sé stante dal franchise della DC al cinema. Lo spiega il produttore Dylan Clark: “È il primo film autonomo di Batman da dieci anni a questa parte, e la speranza è che getti delle basi sulle quali si possano costruire nuove storie”. Un universo che, almeno sul piccolo schermo, verrà espanso molto presto con una serie tv per HBO Max ambientata nel dipartimento di polizia di Gotham e una che sarà incentrata sul Pinguino di Colin Farrell.

Nel frattempo, Robert Pattinson ha già iniziato a pensare alla direzione che potrebbe prendere il “suo” Bruce Wayne se il franchise dovesse continuare: “Ho già pensato a una specie di mappa della psicologia di Bruce nel corso di altri due film,” spiega, “e mi piacerebbe moltissimo esplorarla”. Il regista Matt Reeves però si sta concentrando solo su questo film, e intende dedicarsi a renderlo più originale possibile: “Ogni film che faccio, lo faccio per passione. E in questo caso è ancora più vero, perché quando sai che qualcosa è già stato fatto bene in passato, ed è molto amato, non puoi prendertela comoda. Devi veramente puntare a qualcosa, avere uno scopo. Vogliamo lasciare il segno con questo film”.

Reeves ha anche condiviso su Twitter un artwork animato, scrivendo “Metti in discussione tutto”. Nel video, la figura di Batman si sovrappone a un punto di domanda, chiaro riferimento all’Enigmista:

Il kolossal basato sui personaggi della DC Comics uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, in Italia sarà disponibile dal 3 marzo.

Trovate tutte le informazioni su The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda!