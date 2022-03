Nel corso di una roundtable con EW ha parlato die nello specifico del personaggio di Bruce Wayne.

Ecco le parole dell’attore:

Quando si pensa a Bruce Wayne, si pensa al fatto che sia praticamente un playboy ed è così che si nasconde in modo tale che nessuno sappia che è Batman. Quando gli abbiamo tolto questo aspetto, mi è sembrato quasi che il personaggio acquistasse più senso. Trovo intrigante che una persona riesca ad avere tre personalità distinte e cambiarle all’occorrenza come se fossero un abito. È un atteggiamento ancora più sociopatico di una persona che ne ha il pieno controllo e si ritrova costretta e indossare questo costume. In questo caso invece è una cosa che gli sfugge un po’ di mano.