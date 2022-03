The Batman

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

è arrivato finalmente al cinema: tanti gli enigmi da risolvere durante il film, che vedeinterpretare l’iconico supereroe della DC nel suo secondo anno di attività come vigilante in una Gotham City nera come la pece. Ma uno di essi attanaglierà gli spettatori prima ancora della visione: ci sono scene nei titoli di coda?

Solitamente i film dei Marvel Studios anticipano eventuali sequel o nuovi capitoli del franchise attraverso delle scene durante o dopo i titoli di coda, ma nel caso del blockbuster di Matt Reeves le basi per un seguito vengono poste nella penultima sequenza del film, senza bisogno quindi che ci sia una vera e propria scena nei titoli di coda.

Quello che c’è, però, è una sorta di “bonus”, che non include vere e proprie scene girate.

The Batman: cosa c’è alla fine dei titoli di coda

Durante il film, l’Enigmista (Paul Dano) semina una serie di indizi per le indagini di Batman. Questi indizi portano il Cavaliere Oscuro a comunicare direttamente con lui utilizzando un’applicazione di chat anonima che, graficamente, ricorda l’estetica dei vecchi PC: uno schermo nero con testo verde. Si tratta dello stesso tipo di chat che, negli ultimi mesi, ha coinvolto i fan del film nel virale con una serie di enigmi. Durante l’attesa delle risposte, sullo schermo lampeggia il simbolo dell’unbounded wildcard in Java, ovvero <?>. Quando Batman scopre l’ultimo indizio dell’Enigmista, quest’ultimo se ne va bruscamente scrivendo “Good bye”.

Alla fine di tutti i titoli di coda di The Batman, compare una scena simile. Vediamo comparire, sullo schermo nero, il simbolo lampeggiante <?> e poi semplicemente la scritta verde “Good bye”. Poi compare il link a El Rata Alada, il sito con cui Batman e l’Enigmista comunicano e che, nel mondo reale, contiene il virale con una serie di enigmi da risolvere.

Va ricordato che i film precedenti della saga non hanno mai proposto scene nei titoli di coda (né i film di Nolan né quelli di Snyder).

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

