Scaduti i 45 giorni di finestra esclusiva nei cinema,, l’acclamato cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson è arrivato insu HBO Max, la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery dallo scorso 18 aprile

Trascorso il primo fine settimana di presenza in streaming, è dunque arrivato il momento di verificare le performance di The Batman, attività non semplicissima perché anche HBO Max, come quasi tutte le piattaforme SVOD, non rilascia dei dati precisi circa le visualizzazioni dei vari contenuti. In nostro soccorso arriva, come al solito, Samba TV, app che misura le attività di visione delle smart TV diffuse in territorio nordamericano (si conteggia una visualizzazione quando vengono riprodotti almeno 5 minuti di un dato film o serie TV).

A quanto pare, il kolossal cinefumettistico di Matt Reeves è stato visto in 720.000 abitazioni solo nel primo giorno di debutto in streaming su HBO Max. Il dato è ancora parziale e, chiaramente, inferiore rispetto a quello della Zack Snyder’s Justice League (1.8 milioni di visualizzazioni nei primi 4 giorni online) e Wonder Woman 1984 (2.2 milioni). Vale la pena sottolineare che, contrariamente alle altre due pellicole citate, The Batman ha avuto una distribuzione cinematografica con tutti i crismi e un incasso superiore ai 752 milioni di dollari (fonte: box office mojo), un’ulteriore prova di come la distribuzione theatrical e quella in streaming possano dialogare fra loro e di come la cassa di risonanza della prima possa, semmai, avere un impatto positivo anche sulla seconda.

Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

