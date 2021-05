The Conjuring - Per ordine del diavolo

In realtà sì, ne avevamo una. Voglio tenerla segreta nel caso dovesse tornare sotto un’altra forma. Eravamo orgogliosi del finale e del suo modo di chiudere la storia. Non dico che non ci siano altre porte per tanti altri casi dei Warren, ma questo film dà l’impressione di essere il finale di una trilogia.

In una recente intervista con NME , il regista di(The Devil Made Me Do It) Michael Chaves ha svelato di aver deciso di tagliare lainizialmente prevista:

Possibile allora che la scena tagliata dovesse preannunciare un The Conguring 4?

La cosa che preannunciava era la presenza di alcuni antagonisti e alcune idee che abbiamo già introdotto nel corso del film, doveva essere un’espansione di quanto già visto. Praticamente dava un assaggio di cosa avremmo fatto. Sono felice di non averla messa perché a volte sembra che tutto debba tendere al capitolo successivo. Sebbene ami queste cose da cinefilo, ho trovato bella l’idea di un finale senza una scena nei titoli coda.

Il film, lo ricordiamo, non è diretto da James Wan come i precedenti due, bensì da Michael Chaves, già dietro alla macchina da presa di un’altra pellicola del Conjuring Universe, La Llorona – le lacrime del male.

Per ordine del diavolo segue le indagini di Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) Warren sul vero caso di Arne Johnson, la prima persona a dire di aver commesso un omicidio su ordine del demonio. Il processo datato 1981 fu noto anche come “Demon Murder Trial” (“processo al demonio assassino”).

Ecco la sinossi:

“The Conjuring: Per ordine del diavolo” narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

E alcune note di produzione:

Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, sotto la direzione di Michael Chaves (“La Llorona – le lacrime del male”). Fanno parte del cast del film Ruairi O’Connor (“The Spanish Princess” di Starz), Sarah Catherine Hook (“Monsterland” di Hulu) e Julian Hilliard (le serie “Penny Dreadful: city of Angels” e “Hill House”) . “The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo” è prodotto da James Wan e Peter Safran, che hanno già collaborato a tutti i film dell’universo di “The Conjuring”. Chaves ha diretto il film da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (“The Conjuring 2– Il caso Enfield”, “Aquaman”), una storia di James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick, basata sui personaggi creati da Chad Hayes e Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Judson Scott e Michelle Morrissey. La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte ha riunito i collaboratori dell’universo di “The Conjuring” tra cui il direttore della fotografia Michael Burgess, la scenografa Jennifer Spence, la costumista Leah Butler e il compositore Joseph Bishara, insieme al montatore del regista di “La Llorona – le lacrime del male”, Peter Gvozdas e Christian Wagner (“Furious 7”). “The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo” è il settimo film dell’universo di “The Conjuring”, il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ne fanno parte i primi due capitoli di “The Conjuring”, nonché “Annabelle” e “Annabelle 2: Creation”, “The Nun – la vocazione del male” e “Annabelle 3”.

