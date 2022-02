Come noto,, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Vera Farmiga,, Ray Winstone e Martin Sheen, è un remake d’Infernal Affairs, il film di Andrew Lau e Alan Mak.

La pellicola hongkoghese fa parte di una Trilogia: il secondo lungometraggio uscito è però un prequel, mentre il terzo è il sequel effettivo. Contrariamente all’originale, The Departed, che fra l’altro è valso a Martin Scorsese il premio Oscar er la Miglior Regia, non ha mai avuto sequel o prequel anche se, svariato tempo fa, William Monahan, lo sceneggiatore premio Oscar della pellicola, aveva parlato della possibilità di concepire un seguito interpretato proprio da Mark Wahlberg.

Più di dieci anni fa, aveva avuto modo di spiegare che:

Il mio spunto si basa sull’ambientare la storia prima, durante e dopo quella raccontata dal primo film. Sarebbe straordinario […] Per come ragionato sulla questione, nel mezzo della vicenda vedremmo fatti che avvengono nel Departed originale, ma che non abbiamo visto avvenire sullo schermo.

In un intervento al KFC Radio Podcast (via Cinema Blend), Mark Wahlberg ha potuto parlare proprio di questo progetto che non ha mai visto la luce:

Ne hanno parlato al tempo, hanno discusso di un prequel, poi di un sequel. Andai anche a un meeting alla Warner Bros insieme a William Monahan per proporre un sequel di The Departed, voleva che lo accompagnassi all’incontro. Avvenne dopo che la pellicola aveva vinto l’Oscar per il Miglior Film, era diventato un successo commerciale e tutte quelle robe lì. Diciamo semplicemente che quell’incontro non andò molto bene.

The Departed è arrivato nei cinema nel 2006 e, in aggiunta alle quattro statuette vinte agli Oscar, ottenne anche un ottimo successo al botteghino.

La prossima pellicola di Martin Scorsese è Killers of the flower moon che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe uscire a novembre (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate delle parole di Mark Wahlberg sul sequel – o prequel – mai girato di The Departed? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto!